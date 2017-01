Geht es um das Bevölkerungswachstum, bewegt sich der Kanton Baselland im Schweizer Schnitt. Eine Ausnahme bildet das Laufental. In den letzten 35 Jahren verzeichnete es überdurchschnittliche Wachstumszahlen. Das zeigen Untersuchungen von SRF-Data.

Seit gut 35 Jahren verzeichnen sämtliche Gemeinden im Laufental ein starkes Bevölkerungswachstum. Als Haupttreiber nennt Kantonsplaner Martin Kolb den Ausbau der S-Bahn: «Wir waren überrascht, wie ausgelastet die Züge waren.» Dank der Park-&-Ride-Anlage in Laufen wurde das Pendeln auch für Bewohner der Gemeinden attraktiv, die nicht direkt an der Bahnlinie liegen.

Auch die Eröffnung des Eggfluhtunnels 1999 sorgte für einen Wachstumsschub im Laufental. Diese Entwicklung habe die Planungen in den Gemeinden in den 90er Jahren vorangetrieben, sagt Martin Kolb. Noch heute verfüge das Laufental über genügend Baulandreserven zu tieferen Preisen als im übrigen Baselbiet. Dies alles zusammen sorge dafür, dass die Bevölkerung im Laufental deutlich stärker wachse, als in den übrigen Gemeinden im Kanton.

Wachstum wird gebremst

Dieses Wachstum dürfte sich aber bald ausgleichen. Martin Kolb rechnet mit einer Nivellierung bis in zehn Jahren. Dann dürften alle Gemeinden etwa das gleiche Wachstum aufweisen. Dies wegen des Baulandmoratoriums. Darin verbietet der Bund die Erschliessung von neuen Baulandzonen.