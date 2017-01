Bahnhof SBB Technische Störung sorgt für Zugausfälle und Verspätungen

Heute, 14:39 Uhr

Am Donnerstagmorgen kam es am Basler Bahnhof SBB zu zahlreichen Verspätungen und gar Zugausfällen. Grund war eine technische Störung. Die Störung dauerte ungefähr zwei Stunden und konnte am Mittag behoben werden.

Stellwerkstörung Bahnhof Basel 0:24 min, vom 12.1.2017

walr