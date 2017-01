Die Basler Verkehrsbetriebe (BVB) glauben, dass höchst vertrauliche Informationen aus den obersten Ebenen nach aussen drangen. Der BVB-Verwaltungsrat hat deshalb die Staatsanwaltschaft des Kanton eingeschaltet.

Das Informationsleck vermutet der BVB-Verwaltungsrat in den obersten Führungsebenen des Unternehmens. Das schreiben die BVB. Der Verwaltungsrat habe deshalb die Unterlagen einer Voruntersuchung, welche das Unternehmen im September 2016 in Auftrag gegeben hatte, an die Staatsanwaltschaft übergeben.

Im September 2016 wurde eine externe Beratungsfirma beigezogen, weil vertrauliche Unterlagen in Zusammenhang mit der Verlängerung der Tramlinie 3 nach Frankreich via Medien an die Öffentlichkeit gelangt waren. Laut einem BVB-Sprecher gebe es klare Indizien für eine Amtsgeheimnisverletzung.

Erneut vertrauliche Informationen nach aussen

Eine Medienanfrage am Donnerstag habe nun gezeigt, dass erneut höchst vertrauliche Informationen an Dritte gelangt sind, so heisst es bei den BVB auf Anfrage. Der Verwaltungsrat habe deshalb am Freitag nicht nur die Staatsanwaltschaft eingeschaltet, sondern diesen Schritt auch publik gemacht.