Mit Seilen verknüpft und mit Holz verkleidet - das Floss der Kleinbasler Wappentiere wird seit Jahrhunderten gleich gebaut. Dieses Jahr musste der «Wild Maa» aber etwas früher auf das Floss als gewöhnlich.

Fünf Minuten früher als in anderen Jahren hat der «Wild Maa» am Freitagmorgen sein Floss bestiegen und ist rheinabwärts gefahren. Dies, weil Wind und Rheinwasser dieses Jahr ungünstig waren. Dank der verfrühten Abfahrt ging er um 11 Uhr beim Kleinen Klingental im Kleinbasel an Land.

Drei Generationen Flossbauer

Früh aufstehen mussten auch zehn Männer der Kleinbasler Ehrengesellschaften, die das Floss für den Traditionstag «Vogel Gryff» vorbereiteten. Noch in der Dunkelheit erzählt der 37-jährige Benjamin Thoma: «Bei den Flossbauern sind wir in der dritten Generation. Mein Grossvater war zum Glück Zimmermann, der bereitete alles gut vor.» Danach hätten seine Söhne, also sein Vater, und später er übernommen, so Thoma weiter.

Alte Technik bewährt sich über Jahrhunderte

Das traditionelle Weitergeben ist in Kleinbasler Familien nicht aussergewöhnlich. Die Technik, wie das «Vogel Gryff»-Boot gebaut wird, ist denn auch ein über Jahrhunderte gewachsenes Handwerk. Daran würden sich die Flossbauer auch heute noch halten, sagt Floss-Chef Thomas Wick. «Das ist eine Überlieferung aus alten Zeiten, als man alles mit Seilen gebunden und mit Holz eingedeckt hat.»

