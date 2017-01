Mit Alec von Graffenried übernimmt ein Grüner das Zepter der Hauptstadt. Die

Schlappe der SP ist eine Chance auf einen Neuanfang. Nicht inhaltlich – da

ticken die Uhren gleich weiter wie bisher – sondern klimatisch. Die politischen

Fronten in Bern sind verhärtet, das Blockdenken im Stadtparlament ist lähmend.

Wichtige Fragen werden von der bürgerlichen Minderheit torpediert. Ohne Erfolg zwar,

aber die Stimmung ist Gift für die Stadtentwicklung.



Ursula Wyss konnte während ihres Wahlkampfes nicht zeigen, dass sie Gräben zuschütten kann. Zu starr sind die Vorurteile gegenüber ihrer Person. In Sachen Persönlichkeit ist Alec von Graffenried ziemlich das Gegenteil von Ursula Wyss. Er kann die politische Lage in Bern entspannen. Er höre allen zu, sagt von Graffenried, er gehe auf alle ein. Das macht jenen Mut, welche bisher die Faust im Sack machten.



Mit seiner Statur könnte er das Gewerbe ins Boot holen. Und mit seiner Tonalität könnte er die politischen Polterer besänftigen. Gut möglich, dass er mit seiner pragmatischen Art tatsächlich Brücken bauen kann – so, wie er es im Wahlkampf versprochen hat.



Alec von Graffenried könnte es schaffen, Bernerinnen und Bernern eine linke Politik zu verkaufen, bei der sich auch die Bürgerlichen – und damit rund ein Drittel der Stadtbevölkerung – ernst genommen fühlen.