Noch immer wartet der Meistertrainer des SCB auf eine neue Herausforderung als Trainer. Schwierig sei vor allem der Moment gewesen, als die Mannschaften das Eistraining wieder aufnahmen.

Die Geschichte liest sich wie ein Rührstück: Lars' Bruder Sven Leuenberger tritt als Sportchef des SCB freiwillig zurück, um Lars den Weg zum Cheftrainer zu ebnen. In extremis führt Lars den SCB in die Playoffs, erfährt aber noch vor der ersten Partie, dass er den SCB Ende Saison verlassen muss – und wird dann mit den Bernern verblüffend Meister.

«Als ich den SCB verlassen musste, wusste ich, dass es schwierig wird», sagt Leuenberger rückblickend. Zwar habe es Angebote und auch Gespräche gegeben, «aber ich bin nicht der einzige, der auf dem Markt ist. Es ist nicht immer einfach, den Job zu erhalten».

Den schwierigsten Moment hatte Leuenberger im August zu überstehen, als in der National League A das Eistraining begann. «Der Moment, als es zurück auf das Eis ging, war der Moment, in dem ich leer schluckte.» Mittlerweile habe er aber mit der Situation Frieden schliessen können, so der SCB-Meistermacher.