Wird die Sozialdemokratin Ursula Wyss die erste Berner Stadtpräsidentin? Oder sichert sich der Grüne Alec von Graffenried den prestigeträchtigen Job im Erlacherhof?

Seit Ende Sommer 2016 dauert der Wahlkampf in Bern. Beim ersten Wahlgang Ende November konnte die Nachfolge von Alexander Tschäppät (SP) noch nicht bestimmt werden – niemand erreichte das absolute Mehr. Auch seine Parteikollegin Ursula Wyss konnte ihn nicht gleich beerben, obwohl sie für ihre Partei schon lange als Nachfolgerin feststand.

Beim ersten Wahlgang blieb die 43-Jährige mit fast 1500 Stimmen hinter Alec von Graffenried (GFL) zurück. Wyss brauchte zwei Tage Bedenkzeit, um sich aufzurappeln und ihre Kandidatur für die Stichwahl zu bekräftigen.

Der Bernburger von Graffenried gehörte wie Wyss früher dem Nationalrat an. Der 54-Jährige punktete im ersten Wahlgang in allen politischen Lagern, also auch bei Mitte-Wählern und Bürgerlichen. Allerdings betrug die Differenz zwischen beiden Kandidierenden nur drei Prozent.