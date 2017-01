Am Donnerstagmorgen brannte die Pension Hirschen im Oberwalliser Dorf Fiesch. Verletzte gab es laut der Polizei nicht. Aber insgesamt sind drei Gebäude komplett zerstört worden.

Nach dem Feuer in einem Hotel in Arosa um Neujahr ist in der Schweiz zum zweiten Mal innerhalb einer Woche Hotel abgebrannt. Am frühen Donnerstagmorgen brannte die Pension Hirschen im Oberwalliser Dorf Fiesch. Verletzt wurde niemand, fünf Personen mussten evakuiert werden, wie die Walliser Kantonspolizei am Donnerstag mitteilte.

Beim Hotel handelt es sich um ein traditionelles Walliserhaus mit einer Holzfassade. Gemäss der Internetseite des Hotels befindet sich das Haus im Dorfkern von Fiesch und ist ungefähr 300 Jahre alt.

Das Feuer brach im Dachboden des Gebäudes aus. Die Flammen griffen zudem auf ein unbewohntes Haus sowie eine Scheune über, wie die Polizei festhielt. Alle drei Gebäude seien komplett zerstört worden.

Brandursache noch unklar

«Das Feuer ist unter Kontrolle, aber noch nicht ganz gelöscht», sagte Markus Rieder, Mediensprecher der Walliser Kantonspolizei, kurz vor Mittag gegenüber Radio SRF. Daher hätten die Kriminalspezialisten das Gebäude auch noch nicht betreten können, um die Brandursache abzuklären. «Es wird aber sicher eine Untersuchung geben.»

Über 40 Einsatzkräfte der Stützpunktfeuerwehren von Fiesch und Brig sowie die Feuerwehr von Erne standen im Einsatz. Zur Höhe des Sachschadens konnte die Walliser Kantonspolizei noch keine Angaben machen.