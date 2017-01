In der bernischen Gesundheits- und Fürsorgedirektion (GEF) weht ein neuer Wind. SVP-Regierungsrat Pierre Alain Schnegg will seine Direktion umfassend modernisieren und dabei seine Erfahrungen aus der Privatwirtschaft einfliessen lassen.

Zwar sei das Personal in seiner Direktion motiviert und engagiert, sagte Schnegg 200 Tage nach seinem Amtsantritt. Die Prozesse seien aber oft langwierig, kompliziert – und sie seien zu seinem grossen Erstaunen oft nicht digitalisiert.

Die Regulierungsdichte müsse eingedämmt werden. Was der Staat für Ziele verfolge, sei nicht klar festgelegt und schlecht messbar. Seine Direktion will deshalb die Monitorings- und Steuerungsinstrumente modernisieren. Weiter strebt der Magistrat aus dem Berner Jura ein besseres Kostenmanagement an.

An der Medienkonferenz vom Montag versammelte Schnegg sieben Chefbeamte um sich. Vier von ihnen sind neu im Amt, am Tisch sassen sechs Frauen und zwei Männer.

Neues Leitbild

Schnegg betonte, dass er mit diesem Team einen Kulturwandel in der Direktion herbeiführen will. Ein neues Leitbild mit einigen «Grundwerten» soll diesen Prozess beschleunigen.