Krippenausstellung in Tafers Senslermuseum lockt mit Krippen aus Deutschland

Freitag, 23. Dezember 2016, 15:29 Uhr

Patrick Mülhauser

Das Senslermuseum in Tafers steht für Sensler Tradition. Doch an Weihnachten öffnet das Museum sein Herz sozusagen für andere. Die Ausstellung mit Krippen aus Deutschland zieht Publikum weit über die Kantonsgrenzen hinaus an.