Zwischen Mesocco und Soazza brennt es seit gestern Abend. Der Verkehr kommt aber wieder ins Rollen. Die A13 und die Hauptstrasse wurden wieder geöffnet. Ein weiterer Brand ist im Calancatal bei Braggio ausgebrochen.

Zwischen Mesocco und Soazza/GR wütet seit Dienstagabend ein grossflächiger Waldbrand .

wütet seit Dienstagabend ein grossflächiger . Die Einsatzkräfte rechnen damit, dass es noch vier bis fünf Tage dauert, bis der Brand gelöscht ist.

dauert, bis der Brand gelöscht ist. Die Autostrasse A13 und die Hauptstrasse H13 wurden am Dienstag gesperrt. Am Mittwoch wurden sie zeitlich gestaffelt wieder geöffnet.

und die wurden am Dienstag gesperrt. Am Mittwoch wurden sie zeitlich gestaffelt wieder Ein weiterer Brand ist am Mittwochabend im Calancatal bei Braggio ausgebrochen. Ein Brand in der Leventina wurde derweil wieder unter Kontrolle gebracht.

Im Misox hat sich das Feuer in der Nacht auf der rechten Talseite ausgebreitet. In Flammen steht ein Gebiet in Hanglage von rund 600 auf 1200 Metern, was knapp 90 Fussballfeldern entspricht. Sechs Löschhelikopter sind bei den Löscharbeiten beteiligt. Die Armee bot drei Super Pumas auf, unterstützt wurden sie von drei zivilen Helikoptern.

Wie das Verteidigungsdepartement VBS mitteilte, wurden über den Brandgebieten Flugsperrzonen errichtet. Diese Sperrzonen betreffen sowohl das Misox als auch die Tessiner Leventina, wo im Wald bei Giornico ein Feuer bekämpft wurde. Auch dort setzte das VBS zwei Super Pumas ein.

Waldbrand im Calancatal Nach den Bränden im Misox und in der Leventina ist am Mittwochabend ein weiterer Brand ausgebrochen: Gemäss Kantonspolizei Graubünden steht im Calancatal in der Nähe des Dorfes Braggio eine Fläche von rund 200 auf 300 Meter in Brand. Einsatzkräfte stehen im Einsatz. Bislang ist niemand evakuiert worden. Die Lage sei derzeit jedoch unklar, sagte Roman Rüegg, Sprecher der Kantonspolizei Graubünden. Rund 40 Einsatzkräfte sind vor Ort. Was in der Nacht geschehen wird, ist laut Rüegg ebenfalls unklar. Die Polizei wird voraussichtlich bis am Morgen nicht mehr kommunizieren – es sei denn, die Lage ändert sich drastisch.

Flammen bedrohten Wohnhäuser

In Mesocco mussten vier Menschen aus zwei Wohnhäusern evakuiert werden, weil die Flammen gefährlich nahe gekommen waren. Laut den Einsatzkräften beträgt die Distanz des Brandherds zu den beiden Dörfern Mesocco und Soazza je rund 500 Meter. «Weitere Evakuationen erfolgen lagebedingt», schreibt die Polizei.

«Nordföhn kann Boden noch zusätzlich abtrocknen»

Im betroffenen Gebiet herrscht seit ein paar Tagen für Waldbrände Stufe 3: «erhebliche Gefahr». Ausgebrochen war der Waldbrand am Dienstagabend um 18 Uhr. Die Ursache ist noch unklar. Im Misox herrscht – wie auch in Graubünden und anderen Gebieten der Schweiz – grosse Trockenheit. Regen fiel zuletzt vor einem Monat. Gemäss Prognosen ist der nächste Niederschlag erst in fünf Tagen angesagt. Mit grossen Mengen ist allerdings nicht zu rechnen.

Strassen wieder geöffnet

Die Autostrasse A13 und die Hauptstrasse H13 wurde am Mittwoch zeitlich gestaffelt wieder geöffnet. Die Strassen waren am Dienstagabend wegen Steinschlaggefahr gesperrt worden.