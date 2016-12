Zwischen Mesocco und Soazza brennt es seit gestern Abend. Die Autostrasse A13 und die Hauptstrasse H13 bleiben vorläufig gesperrt.

In der Schweiz ist es seit Wochen zu trocken 1:47 min, aus Tagesschau am Mittag vom 28.12.2016

Zwischen Mesocco und Soazza/GR wütet seit Dienstagabend ein grossflächiger Waldbrand. Einen weiteren Brand gibt es in der Leventina.

Die grosse Trockenheit begünstigte den Brand. Regen fiel im Misox zuletzt vor einem Monat.

Im Misox hat sich das Feuer in der Nacht auf der rechten Talseite ausgebreitet. In Flammen steht ein Gebiet in Hanglage von rund 600 Metern auf einen Kilometer, was knapp 90 Fussballfeldern entspricht. Sechs Löschhelikopter sind bei den Löscharbeiten beteiligt.

Flammen bedrohten Wohnhäuser

In Mesocco mussten vier Menschen aus zwei Wohnhäusern evakuiert werden, weil die Flammen gefährlich nahe gekommen waren. Laut den Einsatzkräften beträgt die Distanz des Brandherds zu den beiden Dörfern Mesocco und Soazza je rund 500 Meter. «Weitere Evakuationen erfolgen lagebedingt», schreibt die Polizei.

Waldbrand im Tessin durch Jugendliche verursacht Auch im Tessin, in der Leventina, wütet ein Waldbrand. Dieser wurde laut Behörden von Jugendlichen verursacht. Vier Minderjährige hätten im Freien ein Feuer angezündet, das ausser Kontrolle geriet. Der Waldbrand begann am Dienstag im Gebiet Monti di Doro in Chironico. Wegen des starken Windes und des trockenen Bodens habe sich das Feuer schnell ausgebreitet. 29 Menschen mussten per Helikopter evakuiert worden. Bei den Löscharbeiten sind ebenfalls Helikopter im Einsatz. Die Arbeiten werden durch starke Windgeschwindigkeiten von bis zu 60 Km/h beeinträchtigt.



«Nordföhn kann Boden noch zusätzlich abtrocknen»

Im betroffenen Gebiet herrscht seit ein paar Tagen für Waldbrände Stufe 3: «erhebliche Gefahr». Ausgebrochen war der Waldbrand am Dienstagabend um 18 Uhr. Die Ursache ist noch unklar. Im Misox herrscht – wie auch in Graubünden und anderen Gebieten der Schweiz – grosse Trockenheit. Regen fiel zuletzt vor einem Monat. Gemäss Prognosen ist der nächste Niederschlag erst in fünf Tagen angesagt. Mit grossen Mengen ist allerdings nicht zu rechnen.

A13 bleibt gesperrt

Die Autostrasse A13 sowie die Hauptstrasse H13 wurden am Dienstagabend um 19.30 Uhr wegen Steinschlaggefahr aus dem Brandgebiet gesperrt. Die Sperrung dauert auf unbestimmte Zeit an.