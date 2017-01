Das Spital Heiden kommt nicht zur Ruhe: Sowohl die Chefärztin als auch drei Belegärzte verlassen das Spital Ende Juni.

Der Zeitpunkt der Kündigungen von Monika Böhler, Chefärztin der Frauenklinik am Spital Heiden, und drei Belegärzte kommt zu einem schlechten Zeitpunkt: Das Spital Heiden befindet sich gerade in einer Reorganisation, in welcher die Frauenklinik eine zentrale Rolle spielt.

Zur Reorganisation gehört, dass sich das Spital Heiden ab April 2017 auf die Innere Medizin sowie die Geburtshilfe beschränkt. Die operative Tätigkeit der anderen chirurgischen Fächer wird in die Klinik am Rosenberg verlegt. Rund 45 Mitarbeitenden am Spital Heiden wird gekündigt.Die laufende Reorganisation sieht unter anderem eine Weiterführung und Stärkung der Frauenklinik, insbesondere der Geburtshilfe, vor.

Nach der Kündigung der vier Ärzte muss die Geschäftsleitung eine Nachfolgelösung finden. Dies stelle sie vor eine Herausforderung mit unbestimmtem Ausgang, heisst es in einem Communiqué. Gelinge es nicht zeitnah eine Lösung zu finden, müssten andere Optionen geprüft werden für die geburtshilflich-gynäkologische Versorgung im Appenzeller Vorderland.