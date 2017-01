40 Jahre Sportpanorama Drei Stadtsanktgaller moderierten das «Sportpanorama»

Am Sonntag feiert das «Sportpanorama» den 40. Geburtstag. Den Erfolg der Sendung haben drei St.Galler mitgeprägt: Martin Furgler in den 1970er- und 80er-Jahren, Beat Antennen in den 1980er- und 90er-Jahren und Matthias Hüppi seit 1985.

Bild in Lightbox öffnen. Am Sonntag feiert das «Sportpanorama» Jubiläum: Auf den Tag genau 40 Jahre ist es her, seit die beliebte Sonntagabend-Sportsendung im Schweizer Fernsehen über den Sender läuft. Erster Moderator am 8. Januar 1977 war der damalige Sportchef Martin Furgler, der Bruder von alt-Bundesrat Kurt Furgler und Onkel des heutigen Moderators Matthias Hüppi.

Aus der Ostschweiz prägten drei Moderatoren die Sendung: die Stadtsanktgaller Martin Furgler (1970er- bis Ende 1980er-Jahre), Beat Antennen (1980er- und 1990er-Jahre) und Matthias Hüppi (seit 1985).

22 Personen führten durch die insgesamt rund 1700 Sendungen.

