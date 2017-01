Hallo SRF! Hallo SRF! in St. Gallen

Heute, 14:53 Uhr, aktualisiert um 14:58 Uhr

Was SRF in Radio, Fernsehen und online macht, darüber wird geredet und mitunter heiss diskutiert. Die Erwartungen an SRF sind so vielfältig wie das Publikum. Gute Programme kann deshalb nur machen, wer sein Publikum kennt und sich dessen Fragen und Kritik stellt.

Bild in Lightbox öffnen. Hallo SRF! als öffentliche regionale Veranstaltung: 16. Januar 2017, ab 19 Uhr Restaurant Lagerhaus, St. Gallen (Lagerstrasse 42) Moderation: Jonas Projer SRF-Vertreter: SRF-Direktor Ruedi Matter, TV- und Radiomoderator Sven Epiney, Sportmoderator Matthias Hüppi und Maria Lorenzetti, Leiterin Regionaljournal Ostschweiz. Gast-Interview: Pascal Hollenstein, Leiter Publizistik der Regionalmedien der NZZ-Gruppe. Die Veranstaltung ist öffentlich, der Eintritt frei.

Ihre Anmeldung hilft uns aber beim Planen.

SRF1, Regionaljournal Ostschweiz, 17:30 Uhr; lorm