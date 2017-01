Stadtrat Rapperswil-Jona Nils Rickert kandidiert für den Stadtrat in Rapperswil-Jona

Heute, 14:33 Uhr, aktualisiert um 14:36 Uhr

Der ehemalige GLP-Kantonsrat Nils Rickert will zurück in die Politik. Er kandidiert am 19. März für die Ersatzwahlen in den Stadtrat von Rapperswil-Jona.

Bild in Lightbox öffnen. Nils Rickert war von 2012 bis 2016 St.Galler Kantonsrat der Grünliberalen. Weil die Partei bei den Wahlen schlecht abschnitt, wurde er nicht wieder gewählt.

Nun will der 43-Jährige in die Politik zurück. Er kandidiert für die Ersatzwahlen in den Stadtrat von Rapperswil-Jona.

Damit gibt es bereits fünf Kandidaten für den freiwerdenden Sitz: Ueli Dobler (CVP), Betim Bunjaku (parteilos), Nils Rickert (GLP) sowie je einen Kandidaten der SP (Nomination am 11. Januar) und der Jungfreisinnigen.

SRF1, Regionaljournal Ostschweiz und Graubünden, 17:30 Uhr; brem