Rehetobel TS 1:54 min, vom 3.1.2017

Bei einer Schiesserei in Rehetobel (AR) sind zwei Polizisten verletzt worden.

Die Kantonspolizei geht davon aus, dass einer der Polizisten schwer verletzt ist. Beide Beamten werden im Spital behandelt.

Die Schüsse fielen kurz nach 9 Uhr bei einer Hausdurchsuchung.

Der 33-jährige Täter konnte inzwischen lokalisiert werden.

Es handelt sich nicht um einen Terrorakt.

Ein Mann hat während einer Hausdurchsuchung in Rehetobel (AR) auf die Polizei geschossen. Zwei Beamte wurden verletzt. Der mutmassliche Täter konnte inzwischen lokalisiert, aber noch nicht festgenommen werden. Wie die Appenzeller Kantonspolizei schreibt, bestehe für die Bevölkerung keine Gefahr. Und es handle sich nicht um einen Terrorakt.

Am Dienstagmorgen kurz nach 9 Uhr eröffnete ein 33-jähriger Mann anlässlich einer Hausdurchsuchung in Rehetobel das Feuer auf die Polizeibeamten, heisst es in der Mitteilung weiter. Zwei Polizisten erlitten unbestimmte Verletzungen und mussten mit der Rega und dem Rettungsdienst ins Spital eingeliefert werden.