Der Kanton Luzern verfügt wieder über genügend viele Unterkünfte, um die ihm vom Bund zugewiesenen Asylbewerber unterzubringen. Er entlässt deswegen die Gemeinden aus der Pflicht, Asylplätze zur Verfügung zu stellen.

Der Luzerner Regierungsrat hatte Anfang 2016 aufgrund eines anhaltenden Unterbringungsnotstandes in seinen Zentren entschieden, den Gemeinden fixe Zahlen an Asylsuchenden zuweisen. Dieses Regime könne per Ende 2016 aufgehoben werden, teilte das Gesundheits- und Sozialdepartement mit. Der Kanton behalte sich aber vor, es bei einem markanten Anstieg der Asylgesuche erneut auszulösen.

Auch Reserveplätze sind vorhanden

Die Unterbringung der Asylbewerber ist für den Kanton aus zwei Gründen einfacher geworden. Die Zahl der Asylgesuche hat seit Sommer stetig abgenommen, und es konnten in Buttisholz, Oberkirch und Geuensee neue kantonale Asylzentren geschaffen werden.

Als Reserven stehen Anlagen in Schötz, Meggen, Ruswil und Horw bereit. Der Kanton verfüge zurzeit über fast 500 Reserveplätze, teilte das Gesundheits- und Sozialdepartement mit. Er sei damit gut vorbereitet, falls die Zahl der Asylgesuche wieder stark ansteigen sollte.

Elf Gemeinden mussten zahlen

Der Kanton hatte 49 der 83 Gemeinden verpflichtet, innerhalb von zehn Wochen Unterkunftsplätze zur Verfügung zu stellen. Gemeinden, die dem verspätet oder nicht nachkamen, mussten eine Ersatzabgabe bezahlen. Bis Ende Jahr haben elf Gemeinden (Adligenswil, Dierikon, Eich, Greppen, Honau, Mauensee, Meierskappel, Römerswil, Schongau, Udligenswil, Weggis) das Soll nicht erfüllt.

Insgesamt wurden den Gemeinden Ersatzabgaben in einer Gesamthöhe von 455'000 Franken in Rechnung gestellt. Der Betrag werde an jene Gemeinden überwiesen, die das Aufnahmesoll übererfüllt hätten, teilte das Gesundheits- und Sozialdepartement mit.