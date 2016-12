Spenden für die Festtage Festessen auch in der Gassechuchi

Heute, 12:12 Uhr

Gutes Essen und tolle Geschenke: was für viele selbstverständlich ist, ist für andere auch an Weihnachten eine grosse Besonderheit. In der Gassechuchi Luzern wird sie durch verschiedene Spenden ermöglicht.

Bild in Lightbox öffnen. Gleich zweimal durften die Gäste der Luzerner Gassechuchi Weihnachten feiern. Mit einem Festessen am Heiligabend und am Tag danach mit einem Brunch. «Wir haben Geldspenden erhalten, die speziell für das Weihnachtsessen waren. Damit wir auch wirklich etwas Feines kochen konnten», sagt Gassechuchi-Betriebsleiterin Franziska Reist. Der Anlass sei sehr beliebt, rund 80 Personen seien dieses Jahr gekommen. An der Feier gibt es auch eine richtige Bescherung. Dabei erhalte man Hilfe von der Luzerner Kirchgemeinde St. Anton, die jeweils für alle Gäste ein eigenes Geschenkpaket bereit stelle. Zudem gebe es gemeinnützige Frauenvereine, die extra für die Gassechuchi Socken strickten. Audio «Feiern in der Gassechuchi (27.12.2016)» abspielen. Audio «Feiern in der Gassechuchi (27.12.2016)» in externem Player öffnen. Audio 1 Feiern in der Gassechuchi (27.12.2016) 1:31 min

vogb; Regionaljournal Zentralschweiz, 12:03 Uhr