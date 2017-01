Mit dem Schneefall auf Dienstag hat sich die Waldbrandgefahr in der Zentralschweiz entschärft. Das generelle Feuerverbot im Freien wird deshalb in Engelberg und im Gebiet Haldi bei Schattdorf aufgehoben. Noch nicht entschieden hat Andermatt.

In der Obwaldner Gemeinde Engelberg ist das Feuerverbot ab sofort wieder aufgehoben. Das teilt die Gemeinde am Dienstag auf ihrer Homepage mit. Dank des Schneefalls brauche es diese Vorsichtsmassnahme nicht mehr. Auch im Gebiet Haldi oberhalb der Urner Gemeinde Schattdorf darf man wieder Feuer machen. Aber man solle weiterhin vorsichtig sein, schreibt die Gemeinde. In Andermatt, wo ebenfalls ein Feuerverbot verhängt wurde, ist noch kein Entscheid gefallen, heisst es auf Anfrage.