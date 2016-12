Horw will Wohnungsmix Gemeinderat unterstützt Initiative für preisgünstige Wohnungen

Heute, 5:45 Uhr

Der Gemeinderat von Horw will sich dafür einsetzen, dass das Angebot an Wohnungen im Lot bleibt. Er empfiehlt dem Einwohnerrat, die Gemeindeinitiative «Preisgünstiger Wohnraum in Horw» der CVP anzunehmen.

Bild in Lightbox öffnen. Die Initiative verlangt in der Form einer Anregung, dass die Gemeinde sich gesetzlich zum Erhalt und zur Förderung des preisgünstigen Wohnraumes verpflichtet. Dabei sollen auch Wohnbaugenossenschaften unterstützt werden können. Der Gemeinderat schreibt in seinem Bericht und Antrag an das Parlament, dass eine sozial und demografisch gut durchmischte Bevölkerung eine wichtige Grundlage für eine funktionierende Gesellschaft sei. Es brauche deswegen einen entsprechenden Wohnraum-Mix. Gemeinderat will Reglement erlassen Der Gemeinderat sieht auf Grund der Entwicklung der letzten Jahre Handlungsbedarf. Er wolle im Interesse einer guten Durchmischung handeln und, wo nötig, lenkend in die Wohnraumentwicklung eingreifen. Das Anliegen der Initianten decke sich mit seinem eigenen, teilte der Gemeinderat mit. Stimmt das Gemeindeparlament der Initiative ebenfalls zu, wird der Gemeinderat ein Reglement erlassen, das Massnahmen zur Förderung von preisgünstigem Wohnraum und allenfalls auch Zielsetzungen enthält. Lehnt der Einwohnerrat das Volksbegehren ab, wird es den Stimmberechtigten vorgelegt. Audio «Mehr günstiger Wohnraum in Horw (28.12.2016)» abspielen. Audio «Mehr günstiger Wohnraum in Horw (28.12.2016)» in externem Player öffnen. Audio 1 Mehr günstiger Wohnraum in Horw (28.12.2016) 1:29 min

sda/pork; Regionaljournal Zentralschweiz; 06:32 Uhr