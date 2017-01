Meterhohe Flammen Grossbrand der Sägerei in Haltikon (SZ) hält Feuerwehr auf Trab

Aktualisiert Heute, 10:46 Uhr

Nach einem Grossbrand in einer Sägerei im Bezirk Küssnacht sind auch am Dienstag noch weitere Löscharbeiten nötig. Ein Grossaufgebot der Feuerwehr und ein Löschhelikopter stehen weiterhin im Einsatz. Die Holzverarbeitungsfirma will ihre Produktion fortführen.

sda/heet/oecc/kurn; Regionaljournal Zentralschweiz, 17:30 Uhr