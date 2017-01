Trotz eisiger Temperaturen und Nebel verfolgten rund 8000 Zuschauerinnen und Zuschauer das traditionelle Neujahrsfeuerwerk über dem Luzerner Seebecken. Während die Silvesternacht für die Polizei «turbulent» war, gab es an Neujahr keine Probleme.

Laut Auskunft der Luzerner Polizei gab es in der Silvesternacht rund 10 Einbrüche im Kantonsgebiet. Ausserdem hielten verschiedene Brände die Feuerwehren auf Trab. Bei den meisten handelte es sich um kleinere Brände, die rasch gelöscht waren und bei denen nur geringer Sachschaden enstand.

Wohnhaus von Asylsuchenden in Hergiswil abgebrannt

In Hergiswil bei Willisau aber brannte am Silvesterabend ein altes Wohngebäude, in dem Asylsuchende untergebracht waren. Die sieben Bewohner blieben unverletzt. Warum das Feuer ausgebrochen war, ist laut der Luzerner Kantonspolizei noch immer nicht bekannt. Die Ermittlungen seien immer noch am Laufen, erklärt Pikettoffizier Georges Dumont am Montag gegenüber Radio SRF. Zur Zeit gebe es aber keine Hinweise auf Brandstiftung.