Jahreswechsel Polizei untersucht Brandursache bei Asylheim in Hergiswil

Heute, 13:41 Uhr, aktualisiert um 18:29 Uhr

In der Silvesternacht brannte in Hergiswil bei Willisau ein altes Wohnhaus ab, in dem Asylbewerber wohnten. Niemand wurde verletzt. Die Untersuchungen zur Brandursache laufen. Die Polizei hat zur Zeit keine Hinweise auf Brandstiftung.

Nachrichten Inland 0:44 min, aus Tagesschau vom 1.1.2017 In Hergiswil bei Willisau brannte am Silvesterabend ein altes Wohngebäude, in dem Asylsuchende lebten. Die Bewohner blieben unverletzt. Die Brandursache ist laut der Luzerner Kantonspolizei noch nicht bekannt. Die Ermittlungen seien am Laufen, erklärt Pikettoffizier Georges Dumont am Montag gegenüber Radio SRF. Zur Zeit gebe es aber keine Hinweise auf Brandstiftung. Audio «Interview mit Feuerwehrkommandant Stefan Buob (2.1.2017)» abspielen. Audio «Interview mit Feuerwehrkommandant Stefan Buob (2.1.2017)» in externem Player öffnen. Audio Interview mit Feuerwehrkommandant Stefan Buob (2.1.2017) Im Haus lebten vier Asylsuchende, wie der Hergiswiler Feuerwehr-Kommandant Stefan Buob sagt. Sie sind unterdessen vom Kanton Luzern in einer anderen Asylunterkunft untergebracht worden. Das Wohnhaus in Hergiswil sei nicht mehr bewohnbar.

eism/sda; Regionaljournal Zentralschweiz 17:30 Uhr