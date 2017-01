Kanton Luzern: Sparen, sparen, sparen

Das Luzerner Sparfieber wird sich auch im neuen Jahr noch nicht senken. Erst recht nicht in den ersten Monaten, in denen der Kanton ohne Budget auskommen muss und deshalb nur das Nötigste ausgeben darf. Lehnt das Volk im Mai die geplante Steuererhöhung ab, dann wird's noch komplizierter. Die Regierung spricht von einem «Kahlschlag», ohne dies weiter zu präszisieren.

Stadt Luzern: Planen, planen, planen

Grosse Projekte haben es zurzeit schwer - schliesslich wurden erst gerade die Salle Modulable und das Parkhaus Musegg versenkt. Geplant wird aber trotzdem weiter in der Stadt: So etwa an der Bahnhofstrasse, die autofrei werden soll, oder auf dem Inseli, wo der Carparkplatz zur Disposition steht.

Kanton Schwyz: Wohin steuert man?

Das Loch in der Staatskasse wird auch 2017 viel zu reden geben. Als Gegenmittel werden Steuererhöhungen und der Kampf gegen die hohen Zahlungen in den Finanzausgleich im Zentrum stehen. In Verteidigungshaltung ist Schwyz auch im Asylbereich, wo er sich gegen das Asylzentrum in Seewen wehrt. Bereits Anfang Jahr dürfte der Bund bekanntgeben, wie es auf dem ehemaligen Militärareal weitergeht.

Kanton Nidwalden: Start zum Luxus

Die grösste Veränderung wird dieses Jahr auf dem Bürgenstock stattfinden. Dort wird das neue Tourismus-Resort eröffnet. Ein Projekt der Superlative: mit 383 Zimmern im gehobenen Bereich. Für Gäste, die von rund 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umsorgt werden. Ob die Gäste künftig mit ihrem Jet in Buochs landen können, darüber wird Nidwalden dieses Jahr zumindest diskutieren.

Kanton Obwalden: Zentrales Jubiläum

Im Mittelpunkt steht das Jubiläum «600 Jahre Niklaus von Flüe» - der Heilige Bruder Klaus und sein runder Geburtstag werden umfassend gefeiert. Zudem nimmt Josef Hess seine Tätigkeit als neuer Regierungsrat auf. Er wird sich wohl unter anderem mit dem Hochwasserschutz und den Einsprachen der Umweltverbände beschäftigen - eine Materie, die dem Vizedirektor des Bundesamts für Umwelt vertraut sein dürfte.