Bilanz Weihnachtsverkauf Ein recht gutes Weihnachtsgeschäft

Heute, 16:57 Uhr

Üppig geschmückte Schaufenster, glanzvolle Lichterketten, Weihnachtsmusik aus den Lautsprechern: Die Läden in der Zürcher Innenstadt haben sich viel Mühe gegeben, um in der Adventszeit Kundinnen und Kunden zum Kaufen zu animieren. Alles in allem ist es ihnen nicht schlecht gelungen.

Bild in Lightbox öffnen. Das Weihnachtsgeschäft in etwa gleich stark wie 2015: Milan Prenosil, Präsident der City Vereinigung Zürich, ist einigermassen zufrieden, wie er auf Anfrage des «Regionaljournal Zürich Schaffhausen» sagt: «Das Vorjahresergebnis halten zu können, ist in diesem angespannten Umfeld ein gutes Resultat». Prenosil spricht damit die Tatsache an, dass auch dieses Jahr die Konkurrenz durch Online-Shopping und Einkaufstourismus nicht kleiner geworden ist. «Das haben die Läden insbesondere im Bereich Kleidung, Schuhe, Accessoires und Schmuck gespürt.» Weniger gelitten hätten Anbieter von Lebensmitteln im hochwertigen Preissegment. So oder so müssten sich die Läden in Zukunft aber noch viel mehr einfallen lassen, um nicht noch weitere Kunden zu verlieren, ist Prenosil überzeugt. Originelle Verkaufskonzepte seien hier gefragt. Ganz wichtig sei es auch, die Digitalisierung vermehrt in die Läden zu holen. Diesen Trend hätten einige Ladenbesitzer etwas verschlafen, meint der Präsident der City-Vereinigung. Audio «Weihnachstverkauf: City-Vereinigung zieht Bilanz (26.12.2016)» abspielen. Audio «Weihnachstverkauf: City-Vereinigung zieht Bilanz (26.12.2016)» in externem Player öffnen. Audio 1 Weihnachstverkauf: City-Vereinigung zieht Bilanz (26.12.2016) 7:01 min

derv; Regionaljournal Zürich Schaffhausen, 17:30 Uhr