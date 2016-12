Sicherheit an Silvester

Die Vorfälle in Frankreich und Deutschland beeinflussen auch die Sicherheitsplanung der Zürcher Stadtpolizei. Für den grossen Silvesterzauber rund ums Zürcher Seebecken sind deshalb besonders viele Polizisten im Einsatz.

Nach den Terroranschlägen in Deutschland und Frankreich findet der Zürcher Silvesterzauber unter besonderen Vorzeichen statt. Das Sicherheitsaufgebot ist gross.

Angepasstes Dispositiv

«Die Stadtpolizei Zürich hat die jüngsten Ereignisse in die Lagebeurteilung mit einbezogen», erklärt Michael Walker, Sprecher der Stadtpolizei Zürich auf Anfrage des «Regionaljournal Zürich Schaffhausen». Was das konkret heisst, will Walker aber nicht erläutern: «Wir kommunizieren nicht, weil wir einen Vorsprung haben möchten.»

Geheim ist auch die genaue Anzahl Polizistinnen und Polizisten die in der Silvesternacht im Dienst sind. Michael Walker sagt nur soviel: «Wir werden mit mehr Personal als in den letzten Jahren im Einsatz sein».

Tausende werden kommen

Die Organisatoren rechnen mit rund 150'000 Menschen, die an Silvester das Feuerwerk über dem unteren Seebecken erleben wollen. «Viele Menschen wollen sich nicht der Angst unterordnen», meint Thomas Irniger, der OK-Chef des Silvesterzaubers. Auch wenn er davon ausgeht, dass der Eine oder die Andere in diesem Jahr zuhause bleiben wird.