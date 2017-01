Das Schaffhauser Weinbaudorf Hallau hat seit dem 1. Januar eine neue Chefin, die genauso so heisst wie die Gemeinde: Nadja Hallauer 36 Jahre jung, politisch unerfahren, parteilos und erst noch eine, die von auswärts kommt. Dennoch wurde sie deutlich zur Gemeindepräsidentin gewählt.

Erst seit rund vier Jahren wohnt Nadja Hallauer gemeinsam mit ihrem Mann in Hallau. Die junge Frau stammt ursprünglich aus Ossingen im Zürcher Weinland und konnte sich eigentlich gar nicht vorstellen, einmal in Hallau zu leben, wie sie lachend meint. Dann aber übernahm ihr Mann die Geschäftsführung eines Hallauer Weinguts. Zusammen kauften sie auf dem Hallauerberg ein Haus. «Wir fühlen uns hier sehr wohl und gut aufgenommen», sagt Nadja Hallauer, die hauptberuflich als Finanz- und Steuersekretärin in Flaach arbeitet.

Kampfwahl für sich entschieden

Seit 1. Januar hat sie nun einen neuen Nebenjob als Gemeindepräsidentin von Hallau. Sie ist übrigens sogar die einzige Frau in einem Gemeindepräsidium im Klettgau. Überraschend deutlich gewann sie im letzten Jahr die Kampfwahl gegen einen bisherigen SVP-Gemeinderat. Warum das so kam, kann sie sich auch nicht ganz genau erklären. «Aber offenbar wollten die Hallauerinnen und Hallauer eine Veränderung», mutmasst die 36-Jährige. Auslöser war wohl ein Schulhausprojekt, das nach langer Planung scheiterte.

Stolz auf Hallau

Nadja Hallauer will dabei nicht den Eindruck erwecken, dass sie und ihr neues Gemeinderatsteam alles besser machen könnten. «Aber manchmal braucht es vielleicht einen Ruck durchs Dorf, etwas Neues.» Wichtig ist ihr die Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden. Die will sie fördern, «über den Tellerrand hinaus schauen», wie sie sagt. Bei alledem sei ihr aber auch wichtig, dass jede Hallauerin und jeder Hallauer gerne im Dorf lebt, «ja, vielleicht sogar stolz darauf sein kann, Hallauer zu sein.» So, wie sie es unterdessen ist.