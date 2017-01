Die erste SRG-Trendumfrage zeigt: Derzeit steht eine grosse Mehrheit hinter der erleichterten Einbürgerung von Ausländern der dritten Generation.

Derzeit stehen 74 Prozent der Stimmberechtigten hinter dem Bundesbeschluss über die erleichterte Einbürgerung von Ausländern der dritten Generation.

21 Prozent sprechen sich dagegen aus.

Alle Sprachregionen der Schweiz stimmen der Vorlage derzeit zu, am deutlichsten die französischsprachige. In der italienischsprachigen Schweiz ist der Nein-Anteil am höchsten.

Unter den Wählern der grossen Parteien stellt sich einzig die SVP-Basis mehrheitlich gegen die Vorlage.

Die Umfrage wurde im Auftrag der SRG SSR vom Forschungsinstitut gfs.bern zwischen dem 19. und 30. Dezember 2016 durchgeführt. Befragt wurden 1206 Personen.

Am 12. Februar entscheiden die Stimmbürger über den «Bundesbeschluss zur erleichterten Einbürgerung von Personen der dritten Ausländergeneration». Diese sollen demnach bis zum 25. Altersjahr erleichtert eingebürgert werden können, sofern sie bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Eine automatische Einbürgerung gibt es in keinem Fall.

Die erste SRG-Trendumfrage von gfs.bern zeigt nun: Würde derzeit über die Vorlage abgestimmt, stünde eine grosse Mehrheit der Stimmberechtigten hinter dem Ansinnen.

«Der hohe Wert überrascht, da es kritische Stimmen zur Vorlage seitens der SVP oder der bürgerlichen Parteien gab», erklärt Martina Mousson von gfs.bern. Eine andere Abstimmung zum Thema sei 2004 an der Urne sei aber nur knapp abgelehnt worden, der neue Vorstoss nun moderater. «Insofern überrascht der Zustimmungswert in der Höhe, aber nicht in der Richtung.»

Unterschiede nach Parteibindung

Dies zeigt sich auch unter den Wählern mit Parteibindung: Besonders stark unterstützen Wähler der Grünen und der SP die Vorlage, letztere mit über 90 Prozent. Auch bei CVP- und FDP-affinen Wählern liegt die Zustimmung derzeit bei über 80 Prozent.

Mousson: «Ja ist wahrscheinlicher»

Bei den Parteiungebundenen liegt sie etwas tiefer, aber mit mehr als 70 Prozent ebenfalls deutlich im Ja. Einzig die Wähler der SVP lehnen die Vorlage mehrheitlich ab.

Ja wahrscheinlicher, aber nicht sicher

Unter den gegebenen Umständen ist ein Ja zur Vorlage wahrscheinlicher als ein Nein, wie Martina Mousson von gfs.bern erklärt: «Bei dieser Ausgangslage hat die Gegnerseite einen schweren Stand.»

Aber: Sie könne noch aufholen – und die Vorlage womöglich kippen. «Es ist noch vieles offen», so Mousson. Einerseits hätten die Festtage die Kampagne verzögert, die Gegner sich noch nicht positioniert. Auch habe die SVP noch keine offizielle Parole gefasst. «Das kann das Spiel schon noch ändern.»