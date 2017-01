Bundesrat Maurer war zunächst davon ausgegangen, dass es ohne Entlassungen geht. Nun buchstabiert er zurück.

Finanzminister Ueli Maurer spricht von einem möglichen Stellenabbau beim Bundespersonal . Im Dezember war er noch davon ausgegangen, dass ohne Entlassungen gespart werden kann

. Im Dezember war er noch davon ausgegangen, dass ohne Entlassungen gespart werden kann Zahlen sind noch keine bekannt

sind bekannt Auch das Parlament muss sparen. Die politischen Gruppen haben für Anstellungen dieses Jahr 10 Prozent weniger Geld zur Verfügung.

Im Dezember, als es ums Sparen in der Bundesverwaltung ging, sagte Bundesrat Ueli Maurer, die Situation lasse sich ohne Kündigungen bewerkstelligen. Nun scheint die Lage ernster als zunächst angenommen. Der Finanzminister hat sich diese Woche mit den Chefs der ihm unterstellten Bundesämter getroffen, um zu besprechen, wie die insgesamt 50 Millionen Franken in diesem Jahr beim Personal gespart werden können.

«Ich gehe nicht von Massenentlassungen aus»

Er könne die anderen Departemente noch nicht beurteilen, sagte Finanzminister Maurer. In seinem Departement könne diese Vorgabe aber zu Kündigungen führen. Von einer Kündigungswelle gehe er jedoch nicht aus, sagte Maurer weiter. Wenn man aber längerfristig sparen wolle und dennoch leichte Lohnerhöhungen ausgleichen müsse, gehe das nicht mit der gleichen Anzahl Personal.

Für Zahlen ist es noch zu früh, denn der Bundesrat muss noch entscheiden, wo genau er sparen will. Sicher ist: Auch das Parlament muss den Gürtel enger schnallen. Es wird entscheiden müssen, ob es weniger Personal will, z.B. weniger Sekretäre oder wissenschaftliche Mitarbeitende. Für Anstellungen erhalten die Fraktionen im Parlament dieses Jahr provisorisch 10 Prozent weniger Geld, als ihnen zusteht, wie es in einem Brief heisst, der Radio SRF vorliegt.