Die Politik der Negativzinsen finde ich falsch. Ich glaube nicht, dass die Nationalbank in der Lage ist, den richtigen Wechselkurs zu fixieren. Sie muss heute unglaubliche Massnahmen ergreifen: Die Bilanz der Nationalbank ist so gross wie das Bruttosozialprodukt geworden, sie hat in den letzten Jahren hunderte Milliarden Euro zugekauft. (…) Man ist nach dieser Zeit trotzdem nicht am richtigen Wechselkurs und muss nun eine Aufwertung des Frankens zulassen. Die Nationalbank müsste der Industrie sagen: Die Politik (der Geldflutung, Anm. der Red.) der Europäischen Zentralbank ist so schlecht – es geht nicht mehr. Die Pensionskassen würden dann in eine normalere Welt mit positiven Zinsen zurückkehren, die Renten könnten wieder besser finanziert werden.