Die privaten Anbieter reagieren erfreut auf die Entscheide des Bundesrates. Das sei ein Schritt in die richtige Richtung, sagte Peter Sutterlüti, Präsident des Verbandes der privaten Postdienstleister KEP&Mail. Gleichzeitig bedauert er, dass der Bundesrat nicht weiter gegangen ist. So hätte sich Sutterlüti eine Senkung der Monopolgrenze bei Briefen von 50 auf 25 Gramm gewünscht. Und auch die Möglichkeit für Private, ihre Angebote am Schalter der Schweizerischen Post anbieten zu können, wäre für Sutterlüti nötig gewesen.