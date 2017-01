FOKUS: Der Eklat von 1999

Aus 10vor10 vom 13.1.2017

17 Jahre ist es her, seit zum letzten Mal ein chinesischer Präsident die Schweiz besuchte. Eine Gruppe von demonstrierenden Tibet-Anhängern sorgte damals für einen veritablen Skandal. Alt Bundesrat Adolf Ogi erinnert sich im Beitrag an den Eklat, der den damaligen Präsidenten Jian Zemin in Rage brachte.