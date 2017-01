Provokateur Pfister

Aus Rundschau vom 2.11.2016

Gerhard Pfister setzt aufs C: seine CVP soll sich auf ihre Wurzeln besinnen und dezidiert christlich-demokratische Politik machen. Pfister will die Themenführerschaft in der aktuellen Debatte um Islam und Integration. Kritiker sagen: Der CVP-Chef betreibt billige Polemik auf Kosten der Muslime.