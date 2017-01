Das Wichtigste in Kürze

Heftige Schneefälle führten am Abend in Bern zur Einstellung einzelner Buslinien .

. Auch im Busnetz des Regionalverkehrs Bern-Solothurn kam es zu Verspätungen.

kam es zu Verspätungen. Ein tödlicher Unfall ereignete sich im Emmental.

ereignete sich im Emmental. Dutzende Verkehrsunfälle wurden auch aus anderen Regionen vermeldet.

Auf den teilweise schneebedeckten Strassen im Kanton Bern ist es am Freitag zu über 50 Verkehrsunfällen gekommen.

Tödlicher Unfall im Emmental

Mehrere Personen wurden dabei verletzt, im Emmental kam eine Frau ums Leben. Der tödliche Unfall ereignete sich am späten Vormittag. Nach ersten Erkenntnissen fuhr eine 23-jährige Autolenkerin auf der Umfahrungsstrasse von Schüpbach Richtung Langnau. In der Gegend des Brauchenbühl kam es aus noch ungeklärten Gründen zum Zusammenstoss mit einem entgegenkommenden Auto. Die 23-jährige Frau wurde schwer verletzt. Trotz sofortiger Hilfe durch Passanten und Rettungskräfte verstarb sie noch am Unfallort. Die Lenkerin des entgegenkommenden Wagens wurde leicht verletzt. Warum es zum Unfall kam und ob die Witterung dabei eine Rolle spielte, wird derzeit noch von der Polizei untersucht, wie Regina Aeberli, Sprecherin der Berner Kantonspolizei erklärte.

In der Region Mittelland-Emmental-Oberaargau ereigneten sich auf winterlichen Strassen die meisten Unfälle, nämlich deren 20. In der Region Bern kam es zu elf Unfällen, im Seeland/Berner Jura zu deren zehn und im Berner Oberland zu fünfzehn. Zwei dieser insgesamt 56 Unfälle ereigneten sich auf Autobahnen, nämlich bei Kiesen auf der A6 und bei Péry auf der A16.

Verspätungen im öffentlichen Verkehr

Probleme mit verschneiten oder eisigen Strassen hatte auch Bernmobil. Immer wieder teilten Berns städtische Verkehrsbetriebe im Verlauf des Tages per Kurznachrichtendienst Twitter mit, wegen Eis oder Schnee seien bestimmte Linien unterbrochen oder es sei mit Ausfällen oder Verspätungen zu rechnen.

Am Abend schneite es in der Region Bern teilweise stark, so dass Bernmobil einzelne Buslinien vorübergehend einstellte. Wegen der Schneefälle sei auf dem ganzen Netz mit Verspätungen zu rechnen, vermeldete Bernmobil. Auch auf dem Busnetz des Regionalverkehrs Bern-Solothurn kam es zu Verspätungen.