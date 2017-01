In Willisau (LU) hat am Samstagabend ein von der rechtsextremen Partei Pnos organisiertes Konzert stattgefunden – gegen 150 Personen nahmen am Konzert teil. Ein paar Dutzend Pnos-Sympathisanten hatten sich offenbar zuvor in Rothrist (AG) versammelt. Dort wurden sie von der Polizei kontrolliert. Laut der Luzerner Polizei kam es während des Konzerts zu keinen Zwischenfällen. Der Veranstalter des Anlasses wurde allerdings angezeigt, weil er keine gastgewerbliche Bewilligung für den Anlass hatte.