Beim bodenfreien Anbau werden die Pflanzen in beheizbaren Gewächshäusern in Wasser-speichernden Substraten wie Steinwolle, Kokosfasern oder Schaumstoff gesetzt. Durch Tröpfchenbewässerung erhalten sie Nährstoffe und Wasser nach Bedarf. In einem anderen Verfahren stecken die Pflanzen direkt in einer flüssigen Nährlösung.



Eine Weiterentwicklung des Hors-Sol-Verfahrens ist die Hydrokultur, in der das Gemüse in hermetisch abgeschlossenen Räumen mit künstlichem Licht von Arbeitern in Schutzanzügen kultiviert wird. Dabei sind fast keine Pflanzenschutzmittel nötig.



Im Bio-Landbau in der Schweiz ist der Hors-Sol-Anbau verboten.