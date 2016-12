Wer ist schon am längsten im Amt? Welcher Banker verdient am meisten? Wer ist vertrauensselig und welcher CEO bezeichnet sich als ein aussergewöhnlicher Mensch? Testen Sie Ihr Wissen über die Konzernchefs.

Was sind Sie für ein Mensch?

Die eine oder andere Antwort verraten Ihnen die Konzernchefs im Videoclip oder in den Sendungen der «SRF Börse»-Spezialserie. In der vierteiligen Serie will «SRF Börse» wissen, wie die Chefs grosser Unternehmen ticken. So beantworten unter anderem UBS-Chef Sergio Ermotti, Roche-Chef Severin Schwan oder SBB-Präsidentin Monika Ribar Fragen zu ihrem Führungsstil, ihren Vorbildern und Erfolgsgeheimnissen.

