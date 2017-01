Mit Strom lässt sich derzeit kaum Geld verdienen. Wie, warum und weshalb, wird eines der Hauptthemen des heutigen Stromkongresses sein, dem wichtigsten Anlass der Schweizer Branche. Kurt Rohrbach, Verbandschef der Schweizer Elektrizitätsunternehmen versucht sich schon vorab in Antworten.



SRF-News: Mit Strom lässt sich derzeit kaum Geld verdienen. Warum?

Kurt Rohrbach: Der Strom ist immer billiger geworden, weil es nahezu weltweit eine Überproduktion gibt. Hinzu kommt, dass wir die Netze nicht so ausbauen konnten, wie wir das gern getan hätten – oft wegen Verfahrensfragen.

Was läuft falsch in der Energiebranche?

Zum einen sind die Strompreise in der Schweiz sehr tief und zum anderen wurden die Gewinne an die Gemeinden und Kantone weitergegeben – und jetzt sieht man, dass die Welt etwas teurer wird und das muss an die Kunden weitergegeben werden.

« Die Förderung der erneuerbaren Energien hat zwar sehr viel gekostet, aber ein Grossteil davon ist schon bezahlt. »

Sollten sich die Stromerzeuger von nichtprofitablen Teilen trennen?

Ich halte nichts davon, unrentable Kraftwerke jetzt einfach so zu verscherbeln. Man sollte sich – wenn man die Substanz hat und nicht zu stark verschuldet ist – in Geduld üben. Denn ein Grossteil der Abschreibungen wurde schon gemacht und irgendwann werden diese Kraftwerke auch wieder rentabel.

Inwieweit wird der Ausstieg aus der Atomenergie die Preise belasten?

Das Problem sehe ich nicht. Die Förderung der erneuerbaren Energien hat zwar sehr viel gekostet, aber ein Grossteil davon ist schon bezahlt. Und der Ausstieg wird geregelt vonstattengehen, so dass sich die Kosten diesbezüglich in einem vernünftigen Rahmen bewegen werden.

Das Gespräch führte Salvador Atasoy