Die Wohnung über Airbnb zu vermieten, ist einfach. Viele liefern aber keine Gebühren ab. Um an dieses Geld zu kommen, setzt die Gemeinde Zermatt neuerdings Detektive ein.

In die Ferien gehen und dabei einen netten Zustupf verdienen – das tun immer mehr Leute, indem sie ihre Wohnung während ihrer Abwesenheit über die Buchungsplattform Airbnb vermieten. Was viele nicht wissen: Diese Einkünfte müssen versteuert werden. Und in den Touristenorten ist eine Kurtaxe fällig.

Zermatt setzt darum seit Kurzem Detektive ein, die säumige Anbieter auf der Plattform Airbnb ausfindig machen und zur Kasse bitten. Angestellt sind sie bei Zermatt Tourismus. Sie durchforschen die Airbnb-Website und schauen, ob alle der schätzungsweise 250 Anbieter registriert sind und die verlangte Kurtaxe bezahlen.

Laut Kurdirektor Daniel Luggen müssen die Detektive vor allem etwas sein: ortskundig. «Airbnb arbeitet nicht mit den offiziellen Adressen oder Häusernamen. Das macht es schwieriger», erklärt er. «Es braucht gewisse Kenntnisse der Örtlichkeiten, damit man weiss, um welches angebotene Objekt es sich handelt.»

Wenn ein neues Hotel eröffnet, entgeht das kaum jemandem. Ganz anders ist das bei Airbnb-Anbietern: Sie kommen und gehen. Es ist schwierig, den Überblick zu bewahren. Und weil sie sich nicht immer von sich aus melden, entgeht den Tourismusbüros viel Geld in Form von Taxen:

«Mit diesen Gebühren werden Infrastrukturen finanziert, die den Gästen wieder zugute kommen. Wenn diese Gebühren nicht bezahlt werden, ist klar, dass es Fehlbeträge gibt. Und es ist auch nicht gerecht gegenüber den Vermietern, die diese Gebühr sauber abrechnen.»

Gemeint sind Hoteliers oder Besitzer von Ferienwohnungen. Airbnb-Anbieter, die nicht zahlen und in Zermatt von den Detektiven aufgespürt werden, bekommen eine schriftliche Mahnung. Gebüsst wird nicht, wie Kurdirektor Luggen sagt. Er beobachtet aber auch, dass die Detektive bereits präventiv wirken. Es habe sich im Dorf nämlich herumgesprochen, dass es solche Airbnb-Detektive gebe.

«Wir haben tatsächlich festgestellt, dass es mittlerweile sehr viele neue Vermieter gibt, die sich direkt bei uns melden. Das ist auch gut so», sagt Luggen.

Und was ist mit den Steuern? Auch für die Gemeinde Zermatt ist es schwierig, zu wissen, ob alle Airbnb-Anbieter ihre Nebeneinkünfte auf der Steuererklärung angeben. Hätte die Gemeindeverwaltung den Wissensstand der Airbnb-Detektive, wäre alles viel einfacher. Ein Informations-Austausch wäre sinnvoll, findet Luggen: «Wir prüfen das aktuell und wir haben dazu auch ein Projekt.»

«Es geht darum, dass man das Inventar zusammenlegt, das Basis ist für unsere Tourismustaxen, aber auch für Gebühren wie Kehricht oder Wasser der Gemeinde, oder eben auch die Steuern. Das würde Sinn machen, um den administrativen Aufwand für beiden Organisationen entsprechend zu kürzen.»

Knackpunkt sei der Datenschutz, sagt der Kurdirektor. Wenn dieser den Informationsaustausch erlaube, könnte ein solcher schon ab 2018 stattfinden.