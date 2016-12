U20-Nati steht nach grosser Aufholjagd im Viertelfinal

Schweiz - Dänemark 5:4 (1:3, 2:1, 1:0) n.P.

Centre Bell, Montreal. - 6006 Zuschauer. - SR Burchell/Kubus (CAN/SVK), Davis/Suchanek (USA/CZE). - Tore: 1. (0:20) True (Gatz) 0:1. 4. Blichfeld (Krag, Gatz) 0:2. 14. Andersen (From, Weichel/Ausschluss In-Albon) 0:3. 18. Hischier (Riat, Siegenthaler) 1:3. 21. (20:28) From (True, Röndbjerg) 1:4. 27. Zehnder (Weber, Gross) 2:4. 33. Eggenberger (Prassl, Miranda) 3:4. 44. Zehnder (In-Albon, Siegenthaler) 4:4. - Penaltyschiessen: From -, Miranda 1:0; Blichfeld -, Riat -; True. - Strafen: 3mal 2 Minuten gegen die Schweiz, 5mal 2 plus 10 Minuten gegen Dänemark.