1888 Punkte – oder wenn nur noch Gretzky vor einem liegt

Schweizer diskret

Von den 8 in der Nacht auf Freitag engegierten Schweizer verliessen nur Nino Niederreiter mit Minnesota (4:2 in Montreal) und Tanner Richard mit Tampa Bay (5:2 gegen St. Louis) das Eis als Sieger. Für Minnesota war es der 9. Erfolg in Serie. Bei Montreal war Sven Andrighetto nicht im Kader. Er wurde in die AHL zurückgeschickt.