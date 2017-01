Columbus-Serie reisst im 17. Spiel – Spektakel in San Jose

Nach 16 Siegen in Serie haben die Washington Capitals die Siegesserie der Columbus Blue Jackets beendet. Einen spektakulären 5:4-Sieg feierte Nino Niederreiters Minnesota gegen San Jose.

Columbus verpasst die Egalisierung des NHL-Rekords für die längste Siegesserie

Minnesota dreht die Partie gegen San Jose mit 3 Treffern innert 5 Minuten

Kevin Fiala verbucht beim 6:1-Kantersieg von Nashville seinen 3. Saisonassist.

Die Blue Jackets erwischten keinen guten Abend, allen voran Keeper Sergei Bobrovsky. Nach 12 Minuten lag Columbus bereits 0:2 zurück, nach 37 Minuten hiess es 0:4.

Nach dem 5. Gegentreffer knapp 5 Minuten vor Schluss räumte der Blue-Jackets-Schlussmann seinen Kasten, die Partie war aber längst entschieden. Das Team von John Tortorella verpasste es damit, den NHL-Rekord der Pittsburgh Penguins zu egalisieren. Diese hatten im Frühjahr 1993 17 Siege aneinandergereiht.

Minnesotas 3 Treffer zur Wende

Spektakel-Sieg von Minnesota

Hoch zu und her ging es im Schweizer Duell zwischen den San Jose Sharks und den Minnesota Wild. Das Team von Nino Niederreiter lag in Kalifornien 0:2 und 2:4 in Rückstand, drehte die Partie aber mit drei Treffern zwischen der 46. und 51. Minute zu seinen Gunsten.

Niederreiter verbuchte beim zwischenzeitlichen Ausgleich zum 2:2 seinen 15. Assist der Saison. Bei den Sharks kamen Timo Meier und Mirco Müller zum Einsatz, blieben aber ohne Skorerpunkte.

Fiala-Assist bei Nashvilles Kantersieg

Einen klaren Auswärtserfolg feierten die Nashville Predators gegen Tampa Bay. Kevin Fiala realisierte beim 6:1-Sieg einen Assist, Roman Josi verliess das Eis mit einer starken Plus-3-Bilanz. Matchwinner für die Predators war Colton Sissons, der gleich dreimal traf.

Die NHL-Schweizer in der Nacht auf Freitag

Gegner EZ

T

A

S

+/-

Josi (Nashville)

Tampa Bay (a/6:1)

23:11 0

0

1

3

Fiala (Nashville)

Tampa Bay (a/6:1) 17:46 0 1

1

2 Weber (Nashville)

Tampa Bay (a/6:1) 15:18 0 0 0 1 Niederreiter (Minnesota)

San Jose (a/5:4)

16:38

0

1

2

2

Timo Meier (San Jose)

Minnesota (h/4:5)

16:04

0

0

3

0

Mirco Müller (San Jose)

Minnesota (h/4:5) 14:34

0

0

0

0



