Josi nach Check verletzt – Niederreiter trifft doppelt

Unterschiedliche Gemütslagen bei den besten Schweizer NHL-Exporten: Nino Niederreiter gelingt bei Minnesotas 7:1-Kantersieg gegen Montréal ein Doppelpack, Roman Josi muss bei Nashvilles 2:1-Erfolg gegen Boston früh verletzt vom Eis.

vom 13.1.2017

Nach einem üblen Check von Anton Blidh muss Roman Josi das Eis schon in der 16. Minute verletzt verlassen.

Die Nashville Predators schreiben von einer «Oberkörperverletzung» und geben – wie in der NHL üblich – keine genaueren Infos.

Nino Niederreiter erzielt bei Minnesotas 7:1 gegen Montreal die Saisontreffer Nummer 10 und 11.

Nach einem Schuss von Roman Josi an die Maske von Boston-Goalie Tuukka Rask musste der Finne das Eis in der 13. Minute verlassen und kehrte nicht mehr zurück. Drei Minuten später war auch Josis Arbeitstag frühzeitig beendet.

Der Berner Verteidiger wurde von Anton Blidh in Bandennähe böse mit der Schulter gegen den Kopf gecheckt. Josi blieb zuerst benommen auf dem Eis liegen und ging danach in die Katakomben. Josi habe eine «Oberkörperverletzung» erlitten, informierten die Predators. Genaueres über die Blessur ist nicht bekannt.

Nashville feierte einen 2:1-Sieg. Filip Forsberg erzielte den «Game-Winner» in der 38. Minute.

Minnesota überfährt Montréal

Dank je drei Toren im Mittel- und im Schlussdrittel bezwangen die Minnesota Wild die Montréal Canadiens gleich mit 7:1. Massgeblichen Anteil am Kantersieg hatte Nino Niederreiter. Der Churer Stürmer erzielte in der 38. Minute das 4:0 und in der 55. Minute das 7:0.

Beide Male war Niederreiter im Slot erfolgreich. Er hat nun schon 11 Treffer und 15 Assists auf seinem Konto. Einziger Wermutstropfen bei Minnesota: 9 Sekunden vor dem Ende vermieste Tomas Plekanec Wild-Goalie Devan Dubnyk den Shutout. Der Schweizer Sven Andrighetto konnte sich dabei einen Assist gutschreiben lassen.

Niederreiter mit Zeit und Platz im Slot

