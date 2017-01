Roman Josi muss eine Woche pausieren

Mirco Müller zurück in die AHL

Die San Jose Sharks schieben den Schweizer Mirco Müller in ihr Farmteam, die San Jose Baracuda, ab. Allzu lange dürfte der 21-jährige Zürcher jedoch nicht in der AHL bleiben. Müller war zuletzt stark in Form und durfte sich am 7. Januar beim Spiel gegen Detroit seine ersten Skorerpunkte in der laufenden NHL-Saison gutschreiben lassen.