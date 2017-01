Torpremiere für Andrighetto

Sven Andrighetto hat seinen ersten Saisontreffer für die Montreal Canadiens erzielt. Der 23-Jährige traf beim 7:4-Sieg gegen Winnipeg zum 4:2.

Nach je vier NHL-Einsätzen im November und Dezember bekommt Andrighetto seit dem letzten Wochenende eine neuerliche Chance, sich in der NHL zu beweisen. Bei seinem dritten Einsatz in diesem Jahr für die Montreal Canadiens konnte der 23-jährige Zürcher erstmals punkten.

10. NHL-Treffer für Andrighetto

Erst bereitete Andrighetto das frühe 2:0 durch Brian Flynn in der 5. Minute vor. Nur 53 Sekunden nach Beginn des Mitteldrittels bewies der beste Schweizer Skorer der letzten WM seinen Torriecher, als er aus kurzer Distanz zum 4:2 traf.

Für Andrighetto war es der 10. Treffer in seinem 67. NHL-Einsatz. In der laufenden Saison steht er bei einem Treffer und 3 Assists.

Florida siegt mit Malgin

Denis Malgin feierte mit Florida einen 2:1-Sieg bei den New York Islanders. Der 19-jährige Schweizer, der im letzten Spiel gegen New Jersey verletzt ausgefallen war, konnte in den knapp 10 Minuten Einsatzzeit keine entscheidenden Akzente setzen.