Knapper Sieg für Lions – Bern weiter Tabellenführer

Die ZSC Lions finden nach der Niederlage im Derby wieder in die Erfolgsspur. Gegen die SCL Tigers feiern die Stadtzürcher einen hart erkämpften 2:1-Erfolg.

ZSC Lions - SCL Tigers 2:1

Langnau verpasste es, 24 Stunden nach dem Sieg gegen den Leader aus Bern auch den Tabellendritten zu schlagen. Zwar brachte Maxime Macenauer die Emmentaler nach 5 Minuten im Powerplay in Führung, es sollte jedoch das einzige Langauer Erfolgserlebnis bleiben. Christian Marti (49.) und Fabrice Herzog (58.) drehten das Spiel im letzten Drittel noch. Erstmals gewann in dieser Saison damit das Heimteam das Duell zwischen Löwen und Tigern.

Bern - Kloten 4:3 n.V.

Tabellenführer Bern feiert seinen ersten Sieg seit dem 23. Dezember. Nach gemächlichem Start nahm das Spiel im letzten Drittel Fahrt auf: Thomas Rüfenacht gelang zweimal die Führung (43./54.), zweimal glich Kloten aus. In der Verlängerung bot sich Kloten in Überzahl die Chance auf den Sieg, doch Bern verteidigte das Tor erfolgreich. Auf der Gegenseite entschied Ramon Untersander 38 Sekunden vor dem Ende nach einem Abpraller. Kloten erlitt nach dem Sieg im Derby die 9. Niederlage in den letzten 10 Spielen.

Lausanne - Genf-Servette 4:2

Lausanne bleibt im neuen Jahr unbesiegt. Nachdem die Waadtländer am Samstag erst im Penaltyschiessen gegen Genf-Servette gewinnen konnten, siegte das Team von Dan Ratushny in der Reprise mit 3:2. Jannik Fischer (18.) und Philippe Schelling (24.) glichen die zweimalige Führung der Genfer aus, zehn Minuten vor der Schlusssirene sorgte Etienne Froidevaux für die Vorentscheidung. Eric Walsky gelang noch der Empty Netter.

