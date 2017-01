NLA-News: Gardner und Lapierre sanktioniert

Die beiden Stürmer des HC Lugano erhalten je eine Spielsperre. Gardner und Lapierre werden beschuldigt, die Schlägerei beim Spiel gegen Zug vom Samstag angezettelt zu haben.

