ZSC Lions stoppen Berner Siegeszug

Der SCB unterliegt im Spitzenkampf den ZSC Lions mit 1:2 n.P. und muss nach 7 Siegen in Folge wieder einmal als Verlierer vom Eis. Zug und Lausanne bauen ihre Erfolgsserien hingegen aus.

Bern - ZSC Lions 6:00 min, aus sportaktuell vom 2.1.2017

Bern verliert erstmals nach 7 Siegen, bleibt jedoch Leader.

Zug gewinnt erstmals nach Verlängerung und dehnt seine Siegesserie auf 8 Partien aus.

Lausanne feiert gegen Langnau den 3. Erfolg in Serie, Matchwinner ist Dustin Jeffrey mit 2 Toren.

Bern - ZSC Lions 1:2 n.P.

Hohe Intensität, zahlreiche Torchancen, wenig Tore und 2 ausgezeichnete Torhüter prägten den Spitzenkampf in Bern, der im Penaltyschiessen entschieden werden musste. Dort waren gleich 3 Zürcher erfolgreich, während vom SCB nur Justin Krueger reüssieren konnte. Nach der regulären Spielzeit hatte es nach Treffern von Morris Trachsler (11.) und Geburtstagskind Andrew Ebbett im Powerplay (49.) 1:1 gestanden. Damit revanchierten sich die ZSC Lions erfolgreich für die 1:6-Klatsche im Hallenstadion kurz vor Weihnachten.

Zug - Genf-Servette

Zug - Genf 3:2 n.V.

Zusatzschichten waren in dieser Saison bislang nicht das Ding der Zuger, die gegen Genf in ungewohnten Retro-Trikots auftraten. 4 von 5 Overtimes gingen verloren, nur einmal gelang ein Sieg im Penaltyschiessen. Nun kam es dank Carl Klingberg zur Premiere. Der Schwede traf aus kurzer Distanz in die nahe hohe Ecke (62.). Zuvor war Genf zweimal in Führung gegangen, musste aber jeweils wieder den Ausgleich hinnehmen. Für einen Aufreger sorgte Raubein Johan Morant. Der EVZ-Verteidiger checkte Genfs Torschützen Noah Rod hart auf offenem Eis, worauf der Servette-Stürmer verletzt ausschied.

Lausanne - SCL Tigers 3:2

Lausanne wurde zu Beginn seinem Ruf als exzellentes Powerplay-Team gerecht und legte bis zur 19. Minute dank 2 Überzahl-Treffer von Jeffrey und Yannick Herren mit 2:0 vor. Eine kurze Schwächephase der Hausherren zur Spielmitte nutzten die Gäste zum schnellen Ausgleich. Doch schliesslich war es erneut Topskorer Jeffrey, der mit seinem 13. Saisontreffer doch noch für den Sieg der Waadtländer sorgte.

Lausanne - SCL Tigers 1:54 min, aus sportaktuell vom 2.1.2017

