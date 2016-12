Mountfield dank Moral zum Debüt-Sieg

Im 3. Spiel der Gruppe Torriani hat Mountfield Hradec Kralove überrascht. Der Spengler-Cup-Neuling aus Tschechien bezwang Jekaterinburg mit 4:3.

Zusammenfassung Mountfield - Jekaterinburg Hingis glücklich über Mountfield-Sieg Die Tore bei Mountfield - Jekaterinburg Zusammenfassung Mountfield - Jekaterinburg 1:57 min, vom 27.12.2016

Hingis glücklich über Mountfield-Sieg 1:02 min, vom 27.12.2016

Die Tore bei Mountfield - Jekaterinburg 3:36 min, vom 27.12.2016

Mountfield liess sich beim ersten Auftritt in Davos nie entmutigen und wusste mehrere Rückschläge wegzustecken:

1. Minute: Kaltstart für den tschechischen Neuling. Goalie Rybar lässt sich von Jekaterinburgs Monja düpieren und sieht dabei sehr alt aus.

Die Reaktion: Mountfield geht bis zur 25. Minute mit 2:1 in Führung.

Am Ende des Mitteldrittels dreht Jekaterinburg die Partie zu seinen Gunsten. Goljschew (38.) und Cajkovsky 17,8 Sekunden vor der Sirene im Powerplay sorgen für die 3:2-Führung für die Russen. Die Reaktion: Im Schlussdrittel wenden Kukumberg (53.) und Jurasek (56.) das Blatt erneut. Sie verwerten zwei Abpraller bei Goalie Sochatski.

Kukumberg und Jurasek (zweimal im Powerplay) avancierten mit je 2 Toren zu den Matchwinnern auf Seite der Tschechen.

Lugano - Mountfield: Duell um den Gruppensieg

Das Team von Captain Jaroslav Bednar (Ex-Davos) spielt nun am Mittwoch um 15:00 Uhr gegen Lugano. Jekaterinburg, das auch die Startpartie gegen Lugano verlor, kann sich am Donnerstag noch via Pre-Semi-Finals (Viertelfinals) für die Halbfinals qualifizieren.

Thibaut Monnet über den Sieg mit Mountfield 0:53 min, vom 27.12.2016

